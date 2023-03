Hieren a bala a jugador de la Selección Colombia sub-17 en Cartagena

Aunque afortunadamente su herida no es de gravedad, Rafael Santos Mercado se perderá el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 que comienza el próximo 30 de marzo, pues era uno de los convocados por el técnico Juan Carlos Ramírez.

Sobre el hecho, Santos Mercado dijo a ‘El Universal’: “Lastimosamente estaba en el lugar que no era. Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”.