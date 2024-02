Rafa Nadal: “Djokovic es el mejor de la historia”

“Diría que es el mejor de la historia. Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí, lo es”, indicó sin rodeos el ganador de veintidós Grand Slam, en una entrevista concedida a El objetivo, de la Sexta.

El tenista español que ha aplazado su retorno a las pistas, inicialmente prevista para el torneo de Doha y ahora pospuesto a la exhibición fijada en Las Vegas con Carlos Alcaraz y el Masters 1000 de Indian Wells, en marzo, elogió al tenista balcánico, actual número uno del mundo.

“Creo que la imagen que proyecta Djokovic es peor de lo que es en realidad. Es una buena persona, con sus errores, porque con sus actos los acentúa. Pero creo que es bueno”, indicó Nadal que sin embargo lamentó algunas situaciones y comportamientos del serbio.

"La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está preparado para jugar al cien por cien otra vez. Y es el mejor que he visto. He estado lesionado y él no y me he perdido Gran Slam, pero él ha tenido mejor cuerpo y eso también cuenta", insistió.