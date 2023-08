¿Qué tal se ha visto Jordan Barrera con el Barranquilla FC?

Así lo van a ir llevando hasta que deje ver que luce totalmente preparado para afrontar la competencia con mayor continuidad.

Lo puede favorecer el buen trabajo colectivo y de toque que ha asomado el Barranquilla FC en las primeras dos fechas, con una defensa más segura a partir de la llegada de Howell Mena, y con jugadores de buen pie como Sebastián Caballero, volante 6 de buena estatura, y Carlos Cantillo, interior con mucha claridad, quienes fueron de los más destacados en el 0-0 ante Tigres.

Jugador que me llamo la atencion en el juego del Barranquilla fc vs Tigre en el dia de hoy fue el chico Sebastian Caballero volante 5 categoria 2006 fue capitan de la seleccion Atlantico sub 15 donde sale campeon del torneo Nacional que organiza la difutbol. pic.twitter.com/5tdwrBEwYb