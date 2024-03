¿Qué tal jugó Luis Díaz en el partidazo Manchester United vs. Liverpool?

Volvió a jugar bien. Luis Díaz fue uno de los protagonistas del partidazo que Manchester United y Liverpool protagonizaron en Old Trafford, en los cuartos de final de la FA Cup, y que terminó con victoria para los ‘Diablos Rojos’ con marcador de 4-3 en 120 minutos de juego.

Aunque no se hizo presente en el marcador, el guajiro estuvo generando situaciones de gol y asociándose con sus compañeros para superar la resistencia local.

Nuevamente protagonizó escapadas por la izquierda, pisó el área y pateó con potencia buscando el arco contrario, pero encontró los guantes del arquero local, el camerunés Andre Onana, o la pierna de algún defensor.

"Pero toda la culpa es del burro de Luis Díaz" 🙄pic.twitter.com/wxMicdwvER — Lucho Manía (@LuchoDiazCrack) March 17, 2024

Díaz, que contó con el respaldo en la tribuna de su padre, Luis Manuel Díaz, se esforzó al máximo. Jugó los 90 minutos y gran parte del extratiempo hasta que el técnico Jurgen Klopp notó que tenía cansancio y decidió sustituirlo, una situación que puso a pensar al técnico porque vio a varios en similar condición física.

“Sí. El problema es que ni siquiera sabíamos a quién sacar. Por un tiempo estuvo bien, en 90 minutos todo hubiera estado bien. Pero luego, con la prórroga, fue como si las opciones ya no estuvieran allí. Podemos hablar ahora, traemos a los jugadores jóvenes, pero todos dijimos todo el tiempo que hay que traerlos en el momento adecuado. Son fantásticos, pero no era el momento adecuado. Podríamos haber sacado a Mac Allister definitivamente, Wataru Endo definitivamente, Darwin (Núñez) definitivamente, Lucho (Díaz) lo hicimos entonces, Joe (Gómez)”, comentó Klopp.

“Déjame decirte que si pierdes, pierdes en el tiempo normal, pero no en la prórroga, y luego pierdes acabándose. Obviamente estábamos cerca de llegar a la tanda de penales. Habría sido la misma intensidad si no concediéramos los dos últimos goles, pero la forma en que concedimos los dos últimos goles también se puede ver, obviamente ya no estábamos en nuestro mejor nivel, regalamos dos balones. Absolutamente ninguna crítica al respecto. Vi un equipo que entendió la importancia del juego y lo dio absolutamente todo. Hoy no fue suficiente y eso es lo que tenemos que aceptar ahora”, agregó.

Klopp informó que Luis Díaz salió con una molestia en la ingle, pero que espera que no sea de gravedad.

El entrenador alemán también comentó que espera que todos los jugadores que se deben reportar a sus selecciones, como es el caso de Luchito con Colombia, no sumen mucho más desgaste físico, aunque entiende que es algo que se le escapa de las manos.