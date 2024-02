Video y opinion: ¿Qué tal juega Nicolás Zalazar, el nuevo defensa de Junior?

“Sí, puede ser que juegue de lateral, pero defensa central es su puesto más fuerte. Él domina bien los sistemas, sobre todo con línea de tres o línea de cuatro. Puede ser que en una emergencia también pueda suplir bien ese puesto de lateral porque lo había jugado antes, pero en las posiciones que yo más lo usé fue de central”, explicó el ya ex técnico de Ñublense.

“Puede jugar de stopper por derecha, stopper por izquierda, línea de tres, de central. Él va cumpliendo según el sistema que le vayan diciendo. Es derecho, pero tiene una forma adaptativa, que es algo que posee un jugador cuando es agresivo y tiene buena disposición. Es un tipo muy profesional”, insistió García.

A la pregunta que de seguro le surge a muchos junioristas (“Si es tan bueno por qué no siguió en Ñublense?”), Jaime García contestó: “Lo que pasa es que yo salí antes del club, pero yo creo que es un tema netamente contractual entre ambas partes, no va por un tema que no lo hayan querido. Yo creo que no llegaron a un acuerdo. A mí también me extrañó de que no hubiera seguido”.

En cuanto a carácter, García cuenta que Zalazar tiene de sobra para jugar al fútbol.

“Es de carácter fuerte, yo diría que es un tipo muy concentrado, sobre todo en los duelos, es bravo al momento de ir arriba. Yo me llevé la impresión de que cuando el juega los 90 minutos, deja todo, y eso hace más fácil la labor del técnico”, puntualizó.