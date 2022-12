“¿Qué mirás, bobo?”... y las otras frases que deja el Mundial de Qatar

9.- “Yo no me ocupo de las invitaciones de los lesionados o de los antiguos jugadores” (Didier Deschamps, 17 de diciembre).

La clasificación para la final y el hecho de que Karim Benzema jugase un amistoso contra el Leganés con el Real Madrid, un día después, destapó el distanciamiento entre el último Balón de Oro y su técnico, Didier Deschamps.

Cansado de que en las ruedas de prensa le preguntasen por Benzema, Deschamps dejó claro la víspera de la final que no era su problema si el madridista iba a acudir o no al último partido como invitado, como quería el presidente francés Emmanuel Macrón.

“He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernandez. Desde que se fueron me quedé con 24 y me centro en esos. Hacer la pregunta es, cuando menos, torpe para ellos. (...) Yo no me ocupo de las invitaciones de los jugadores lesionados o de los antiguos jugadores. Unos estarán y otros no, no lo sé”, sentenció.

10.- “No me retiro de la selección” (Leo Messi, 18 de diciembre).

En medio del éxtasis, tras conseguir el único título que le faltaba, Leo Messi despejó la incógnita; puede que sea su último Mundial, pero no su último partido con ‘la Albiceleste’.

“No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho”. El Rey no abdica.