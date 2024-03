La propuesta de un turista que llamó la atención del alcalde Álex Char

Por eso, varias personas han querido recorrer el mejor estadio del país cuando no hay un partido de fútbol ni de ‘la Amarilla’ ni de Junior. Sin embargo, en las últimas horas un turista que aparece con el nombre de Arley Fernando Gómez en la red social de Tiktok expresó, en un video, que no pudo ver el ‘Coloso de la Ciudadela’ por dentro debido a que no está abierto.

Por eso esta persona decidió grabar unas palabras para el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, en la que le recomendaba que abriera el escenario deportivo para los que lo quieran conocer.

“Alcalde Alejandro Char, estoy aquí en su hermosa Barranquilla y sorpresa. He tenido la posibilidad de ir a otros grandes estadios en el mundo. El de River Plate, Boca Juniors, Real Madrid y Barcelona. Todos tienen sus estadios abiertos casi todo el año porque hay mucha gente que quiere ver dónde juegan sus equipos. Vine a Barranquilla, que está muy bonita, a mirar cómo es el estadio por dentro. No puedo entrar, creo que se está perdiendo una posibilidad alcalde, de que la ciudad y los administradores del estadio lo puedan mantener bonito”, comenzó el turista.