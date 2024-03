Duros reparos de Clara Luz Roldán a las críticas de Petro sobre MinDeporte

"No sueño con ser la primera ministra del deporte sino dejarle un ministerio al país". Esa fue una de las declaraciones de Clara Luz Roldán cuando estuvo al frente de la dirección de Coldeportes. En las últimas horas, la exgobernadora del Valle ratificó la importancia de esta cartera para Colombia a propósito de las recientes críticas del presidente Gustavo Petro en contra del ministerio.

Roldán le respondió al mandatario por qué no debe "subestimar" las inversiones que se hacen en ese sector, pues para el mandatario el surgimiento de Mindeporte “es una pérdida de tiempo”.

"Hay gente que ha criticado que se haya convertido (Coldeportes) en Ministerio, yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a Ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no la encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, aseveró Petro.

Clara Luz Roldán, quien fue una de las personas que lideró el proyecto de ley para crear el Ministerio del Deporte, emitió un extenso pronunciamiento defendiendo la figura de esta entidad.

Señaló que con la creación de la cartera, "se fortaleció la institucionalidad del deporte, al ser ministerio pasó a ser un tema prioritario en la agenda pública del país, tanto como la seguridad, la educación o la paz".

Destacó el hecho de que por ser ministerio, se haya destinado un amplio presupuesto para hacer las obras en territorios: "Yo hacía milagros con $460 mil millones, el presupuesto del deporte en 2022 cerró con $822.000 millones y el año pasado en su Gobierno por primera vez se sobrepasó el billón de pesos".

Y añadió: "Presidente, se lo dice una mujer que lleva 20 años trabajando en el deporte, como que si no hubiéramos sido ministerio, no habríamos logrado estos presupuestos para llegar a todos los territorios".

En sus críticas, el presidente Petro afirmó que el deporte “es más educación que cemento”.

“Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay, creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, pero no puede ser la prioridad”, comentó.

Por esto, Clara Luz Roldán le pidió no "subestimar" los proyectos que se realizan. No subestime la importancia de los escenarios recreo-deportivos, presidente. En un pueblito el polideportivo es un espacio de unión, comunidad, cultura, recreación y entretenimiento. Si no lo tienen, ¿a dónde va ir la gente? ¿Cómo le arrebatamos a la violencia los niños y jóvenes que quieren llegar a ser grandes deportistas?", cuestionó.

Y por último, señaló que con la creación del ministerio se empoderó el deporte en la discusión del Gobierno: 2Créame presidente, no es lo mismo si usted es directora de una entidad, que ministra. Se le dio un asiento con voz y voto en consejo de ministros, en el trámite del presupuesto en Hacienda. La institucionalidad facilita enormemente la gestión", concluyó.