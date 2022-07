Pocos movimientos en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Con los partidos Unión Magdalena vs. Once Caldas (4 p.m.), Deportivo Pereira vs. Alianza Petrolera (6:05 p.m.) y Patriotas vs. Junior (8:10 p.m.) se da inicio hoy a la Liga II-2022, tras unos días de vacaciones donde ha habido pocos movimientos en la bolsa de jugadores.

Nombres como Luis Carlos Ruiz (Millonarios), Christian Marrugo (Medellín), Germán Mera (Deportivo Vali), Guillermo Celis (Once Caldas), Andres Rentería (Deportes Tolima) y Marcelo Larrondo (Once Caldas), entre otros, animaron un mercado austero, tanto en lo económico como en nombres rimbombantes.

EL HERALDO hace un recuento de los movimientos que a día de hoy se han realizado en los 20 clubes del fútbol colombiano de cara a la Liga II-2022.

JUNIOR

Altas: César Haydar, Iván Javier Rossi (ARG), Nelson Deossa.

Bajas: Germán Mera, Fabián Ángel.

UNIÓN MAGDALENA

Altas: Diego Chávez, Ricardo Márquez, Agostino Spina (ARG) y Facundo Stable (ARG).

Bajas: Diego Steven Gómez, Mayer Zambrano, Mateo García Rojas.

JAGUARES

Altas: Grigori Méndez (DT), Brayner de Alba, Ómar Duarte, Duván Viáfara, Joao Leandro Rodríguez, Harold Gómez, Elian David Villalobos.

Bajas: César Torres (DT), César Carrillo, Cristian Moya, Maicol Balanta, José Orlando Pérez, Luis Chiquillo, Carlos Tejedor, Andrés Rentería.

ATLÉTICO NACIONAL

Altas: Ninguna.

Bajas: Felipe Aguilar, Baldomero Perlaza.