Piqué explica las razones de su retiro del fútbol como jugador

"Me sentía desubicado... Alguna vez me planteé llegar al vestuario y decir que lo dejaba. Pero con las lesiones en mi posición no podía dejar plantado al equipo. En cambio, ahora con el parón sé que los lesionados volverán después del Mundial y consideré que era un buen momento”, dijo en primera instancia el español.

Piqué en la conversación asevera que en principio tenía pensado irse de un día a otro, pero que luego de pensarlo bien decidió que sí tenía que tener despedida, aunque no le gusten mucho.

También habló de la expulsión que sufrió justo en su último partido como profesional, en encuentro ante el Osasuna en la pasada jornada del fútbol español.

“Yo solo le dije (al árbitro Jesús Gil Manzano) ‘siempre eres tú’ porque había pitado un córner en contra que claramente todo el mundo vio que no era, un penalti en contra en el que habían hecho falta a Marcos Alonso y la expulsión de Lewandowski… una vez en nuestro vestuario, que estaba al lado del árbitro, un jugador del Barça, que no diré quién es, dijo ‘me cago en tu puta madre’. Y el árbitro consideró que lo había dicho yo. Pero en ese momento ya estaba expulsado", explicó.