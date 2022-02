Padres hicieron de todo para no dañarle la primera ida al ‘Metro’ a su hijo

“Nos volvimos a ubicar, pero a partir de ahí el ambiente no fue el mismo. Entre mi esposa mi papá y yo entreteníamos al niño, para que viera el partido, las banderas y eso para que no se diera cuenta, porque no queríamos que en su primera vez se llevara esa experiencia tan desagradable”, agregó el padre.

Pero ahí no terminó todo. En la salida vino lo peor, porque los disturbios siguieron. “Vimos atracos, hinchas lanzando piedras, de todo. Fue una locura”, expresó.

Hernán asegura que tratará de que más nunca su hijo pase por una experiencia igual y decidió que, por ahora, no volverá a un partido grande de Junior. “Muchos me dicen que por qué lo llevé a un partido contra América, pero nosotros no escogimos, simplemente cayó ese partido ahora que vinimos de visita. Thiago nunca se enteró de lo que pasó. No le quise dañar su primera visita a ver a su Junior del alma y más que ganó. Él, en medio de todo, se fue feliz”, concluyó Hernán.