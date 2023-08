Oswaldo Mackenzie sobre Junior: “con un equipo así, uno se decepciona”

‘El Nene’ no ocultó su tristeza por este flojo andar del equipo y señaló que uno ve a este Junior y se “decepciona”.

“Con un equipo así uno se decepciona. Miren los nombres. Junior ha invertido fuertemente en jugadores importantes que vienen y no se comprometen. En Junior hay que apretar las tuercas y no contratar por contratar y exigir. Cuando yo fui a Nacional y me dijeron de requisito ganar cosas para que me lo dieran. Acá en Junior hay jugadores que han ganado un montón de dinero y no han ganado nada, ni han dejado huella. Después van y salen y hablan de los directivos, eso me parece una falta de respeto”, comentó.

“No daré nombre, pero hay jugadores internacionales que les han ofrecido 10 veces más acá y no mostraron nada, jugaron dos o tres partidos. Después uno ve jugadores como ‘el Mudo’ Rodríguez, de la selección de Perú, que no pudo demostrar nada y quedan las dudas”, añadió.

Por otro lado, el exdelantero dijo que en la institución currambera hay una fuerte exigencia siempre.

“Acá no es solo Junior, es la afición, el clima. Ahora es más bacano, porque antes a las 3:15 p.m. era bravo, ahora por la televisión te acomodan la hora. Son ventajas que hay. No sé porque jugadores que rinden en otros equipos llegan acá y no rinden”, apuntó.

Sobre los polémicos gestos que hizo el entrenador Hernán Darío Gómez antes del juego contra Pasto dijo que: “Un técnico de recorrido, de tanta experiencia no puede hacer eso. Me da pena con él, pero él lo sabe. Si me voy a poner a pelear con el público, pierdo. Lo que tiene que hacer es trabajar y demostrar, porque si me pongo a pelear con el público, pierdo”.