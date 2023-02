Osasuna 0, Real Madrid 2: los blancos siguen en la lucha por la Liga

El Real Madrid se llevó tres complicados puntos en El Sadar frente a Osasuna (0-2) gracias a los goles de Valverde y Asensio en los minutos finales que desatascaron un choque muy disputado que carga a los blancos de moral.

Los primeros instantes del duelo se fueron hacia el costado derecho del conjunto capitalino con un Vinicius que quiso echarse el equipo a la espalda ante las ausencias de Benzema y Kroos. El brasileño tuvo la primera ocasión en sus botas en el minuto 10, pero un acertado Sergio Herrera le ganó un mano a mano.



El Real Madrid no parecía del todo cómodo con un Osasuna que se hizo con la posesión al poco de comenzar. Budimir le quitó un gol cantado a Torró cuando el mediocentro llegaba desde atrás para rematar de cabeza a placer. El Sadar se encendió cada vez que su equipo merodeaba el área rival consciente de la importancia de su apoyo en este tipo de partidos.



Osasuna se blindó a la hora de defender. Arrasate cerró su portería con una línea de cinco futbolistas para complicar el trabajo a los actuales campeones de liga. Modric y Ceballos no entraban juego. Problemas para el Real Madrid.



Abde ofreció un buen balón a Budimir. El croata, con todo a favor para un buen disparo desde la frontal, no logró enviar el esférico entre los tres palos.



Vinícius acaparó la ira de la hinchada navarra y la cita se fue al descanso sin goles.



A los blancos les quedaban 45 minutos por delante para arreglar la situación y no decir adiós casi definitivamente al título.



Rodrygo probó suerte tras la reanudación con un golpeo con el interior del pie derecho que se fue rozando el palo izquierdo de Herrera.



Cada vez que Vinícius cogía el balón con espacios se activaban las alarmas en Osasuna. El brasileño se zafó a la perfección de dos marcadores para quedarse solo delante de Herrera. Quiso regatear al portero en vez de tirar y la jugada no llegó a buen puerto.



Osasuna llevó a cabo una vertiginosa contra que finalizó Moi Gómez con un zurdazo a un palo. Acto seguido, Moncayola enganchó un potente derechazo que a punto estuvo de entrar. El Real Madrid se dejó llevar sin imponer su calidad.

El duelo de la noche lo protagonizaron Herrera y Vini. El joven delantero volvió a quedarse cara a cara con el cancerbero, pero la fortuna no estuvo con él y su rival adivinó su intención.



Cuando peor pintaban las cosas para el Real Madrid, el equipo blanco tuvo un destello de luz. Valverde llegó desde atrás para golpear con eficacia hacia el interior de la red en el minuto 78 tras una gran asistencia de Vinicius.



El árbitro anuló un gol al brasileño en el tiempo añadido, pero Asensio sentenció la cita con el 0-2 tras una asistencia del uruguayo Álvaro Rodríguez, que debutó en LaLiga con el Real Madrid.