Jokic tuvo un roce con el dueño de los Suns y arremetió con la NBA

Sin que este incidente con algo de tensión llegara a mayores, Jokic se llevó una falta técnica y el espectador fue expulsado del estadio.

Cuestionado tras el encuentro por los periodistas sobre si sabía que aquella persona era el dueño de los Suns, Jokic apuntó que debería ser tratado como un aficionado más.

"Sé quién es, pero es un fan, ¿no? Sentado en la pista, es un fan, ¿no? Eso no significa que por ser quien es... No puede influir en el juego reteniendo la pelota", indicó el serbio, quien opinó que Ishbia debería haber sido expulsado del estadio.

Posteriormente, otro reportero le preguntó si temía alguna multa o sanción de la NBA por lo sucedido.

"¿Por qué? (...) Sus manos estaban sobre mí. Pero, ¿no me van a proteger? ¿Van a proteger al fan? Quiero decir, no a mí como persona. Estoy hablando de mí como jugador. Pueden hacer lo que quieran, por supuesto, no les importa, pero creo que se supone que deben proteger a los jugadores", argumentó.