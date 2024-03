Néstor Lorenzo reveló si Luis Díaz está apto para jugar con la Selección

Enfrentarse al campeón del mundo no es tarea fácil y eso lo tiene claro Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección de Colombia. En una rueda de prensa que realizó el jueves, el entrenador habló sobre Luis Díaz, que el pasado domingo jugó en la Copa de Inglaterra con el Liverpool y si está apto para jugar con el equipo ante España.

Lorenzo dijo que el extremo está bien y que le han dosificado estos días por la prórroga que tuvo que jugar ante el Manchester United.

“Luis está bien. Le hemos dosificado las cargas porque jugó la prórroga, es uno de los más que juega. Me piden que lo cuidemos, lo vamos a hacer, pero se va a dosificar de manera que esté bien”, señaló.

Como se sabe, en este momento el guajiro parece ser una de las piezas principales para el Liverpool de Inglaterra en el futuro inmediato.

Si bien el entrenador alemán Jürgen Klopp, quien fue el que lo llevó al conjunto inglés, no seguirá la próxima temporada, las directivas del equipo planean conservar al guajiro, que ha tenido una muy buena campaña hasta el momento.

Así lo ha revelado el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien colocó un trino en su cuenta de X en el que explicaba que el futbolista de la selección Colombia es una de las prioridades del conjunto de Anfield y que el PSG no tiene en sus planes contratarlo.

“El Paris Saint-Germain no se ha puesto en contacto con el Liverpool hasta el momento por Luis Díaz y no se han llevado a cabo negociaciones ni conversaciones. El Liverpool no muestra ningún deseo o plan de vender a Díaz, considerándolo un jugador clave. El PSG tiene prioridades diferentes y actualmente no está trabajando en el acuerdo con Luis Díaz”, anunció el comunicador, que se especializa en fichajes internacionales.