“Luis Díaz pronto marcará y anotará muchos goles con la Selección”: Lorenzo

El seleccionador expuso lo que le gustó y lo que no de su Selección ante Uruguay.

“Lo que no me gustó de pronto fueron las imprecisiones, no dábamos bien la pelota, nos faltó más control. Lo que me gustó fueron los últimos minutos del primer tiempo y casi todo el segundo, donde sometimos a Uruguay, pero no tuvimos la suerte de cerrar el partido con otro gol”.

Por último, el DT Néstor Lorenzo resaltó el apoyo de la gente, que no se cansó de impulsar a su equipo desde las tribunas de un Metropolitano repleto y teñido de amarillo.

“La gente se portó de maravilla. Creo que por momentos gozaron con el fútbol de esta Selección. Lastimosamente no pudimos darles hoy una alegría, pero seguiremos trabajando para no dejar escapar más puntos acá en nuestra casa, Barranquilla”, concluyó.