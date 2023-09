Néstor Lorenzo sobre ausencia de Falcao: “Me duele muchísimo que no esté acá”

En diálogo con Caracol Televisión, Lorenzo explicó los motivos que lo llevaron a no tener en cuenta al histórico goleador samario, asegurando que le duele su ausencia.

“Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, la verdad, pero no está compitiendo mucho. Lo hablamos. Pero Falcao es un hombre de Selección Colombia siempre”, confesó.

“A esos jugadores, la selección no los deja, ellos dejan a la selección. No sé cómo explicarlo, pero es algo así como lo siento. Lo de ‘Falca’ me dolió mucho no convocarlo, pero hay gente como Jhon Córdoba y como Mateo Casierra que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos también”, agregó.