Nelson Castellano, sinónimo de gambeta en la Caribe Champions

-Dígame profe, ¿Cómo quedó? Lo que pasa es que es la primera entrevista que me han hecho. Nunca había dado una.

Fueron las palabras de Nelson Castellano Lizarazos al terminar la conversación con el escritor de esta nota. Al llamarlo para la entrevista se vio sorprendido de primera y, con algo de nerviosismo, aceptó hablar. “Vamos, vamos”, le decía uno de sus acompañantes para que se le pasara el susto.

Contrario a todo, fue tomando confianza con el pasar de las preguntas. No dejó escapar ningún detalle en la especificación de sus respuestas. Esto a pesar de las constantes bromas que le hacían sus compañeros a la distancia.

“Gracias a Dios que logramos pasar como líderes (grupo D), estamos en octavos y queremos asegurar la clasificación hacia los cuartos de final”, declaró a EL HERALDO tras llevarse el premio al jugador del partido en el empate (1-1) de su equipo, Estrella Roja y Negra de Cúcuta, ante la fuerte Colombia Sport barranquillera.

Su influencia en el juego fue total. Uno de los únicos que en jugar los tres tiempos. El pequeño de solo nueve años – juega en una categoría mayor a la suya – no tuvo rival que mitigara sus daños. Con el número 24 en su espalda – y curiosamente con el 15 en su pantaloneta - dejó viendo un chispero a más de un defensor.

El entrenador lo alineó inicialmente como extremo, pero las necesidades del partido lo llevaron a la mitad del campo con tareas defensivas. Aún con muchos metros por recorrer antes de llegar al arco contrario, su juego era ‘maradoneano’. Dejaba rivales en el camino como si fuesen solo obstáculos y siempre tenían que derrumbarlo al borde del área.

“Como me vas pitar esta falta, si me tumbaron por allá”, le alcanzó a decir ‘Neneco’ – su tradicional sobrenombre por no saber pronunciar Nelson cuando era pequeño - al árbitro. Uno de sus compañeros alcanzó a hacer efectivo un rebote que quedó pagando dentro del área y el desborde de alegría fue total para los suyos. La clasificación estaba asegurada.

“No importa la posición en la que juegue. El profesor tiene un orden y yo me acomodo a su plan. Tampoco se me da mal jugar con niños más grandes. Cuando era pequeño mi padre me metía a jugar con gente mucho más mayor que yo, siento que estoy acostumbrado. A todos los rivales los veo como de mi edad”, mencionó al final del juego.

A modo de confesión, le comentó al periodista que su sueño solo es jugar en las grandes ligas, no importa de dónde sea el equipo. Él solo quiere ser profesional.

Además, agregó “el otro vengo a participar de nuevo, pero con mi categoría”.