“Jamaica sabe sacar resultados”: Nelson Abadía

“Jamaica estadísticamente no ha recibido gol y ha hecho uno. Sabe defenderse y eso es un arte en el fútbol. Saber sacar resultados, físicamente son fuertes, pero a su vez tienen situaciones de juegos interesantes y tenemos que replantear el trabajo que tenemos que hacer en este partido”, aseguró.

Por último, el DT le restó importancia a las críticas que ha recibido por el tema de no cuidar a las jugadoras apercibidas en el último partido de la fase de grupos del campeonato.

“En esa parte no me preocupo, me preocupa que se informen cosas que no se han hablado. Si hablaron mal de Jesucristo como no van a hacerlo de un pobre carnal. Son 45 años dirigiendo y me dejo llevar por lo que yo soy. Estoy tranquilo con eso”, concluyó.

