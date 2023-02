“Siempre tendré presión, soy uno de los mejores de la historia”: Kevin Durant

Pese a cuatro años de altibajos y polémicas fuera del campo, Durant se emocionó al recordar su etapa en los Nets.

"Construí una familia allí, siempre serán parte de mi familia. Pero disfruté, lo intentamos todo a pesar de lo que pasaba en los medios, con los demás jugadores. Me emociono al hablar de ellos. Fueron cuatro años especiales. Les deseo lo mejor y tienen un futuro brillante", aseguró.

Consideró además que la principal razón por la que el trío formado junto a Irving y James Harden no funcionó fueron las lesiones, que les impidieron competir juntos.

"No estuvimos lo suficiente en la pista. Cuando estuvimos en la pista jugamos bien, pero pasó 17 veces (fueron 16 partidos). No tuvimos suficiente tiempo en la pista, pero les deseo lo mejor. Simplemente no funcionó", dijo.

Reconoció además que le impactó la salida de Irving, al que considera como un futuro miembro del Salón de la Fama de la NBA, y que su despedida hizo perder identidad a los Nets.