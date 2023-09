Napoli vence al Lecce y da pelea en la Serie A de Italia

No se fue al descanso con más botín por unos centímetros. Porque mereció el gol Gio Simeone, el sustituto de Osimneh en el once (en el descanso hubo cambio de papeles, con la entrada de uno por otro), con un derechazo desde lejos, o porque otra volea de Zielinski no encontró la portería, ya dentro de un guión escrito única y exclusivamente por el Napoli, que redujo ya al Lecce a unas aventuras ofensivas cada vez más limitadas.

La sentencia fue cuestión de tiempo. Osimneh entró por Gio Simeone al descanso. Cinco minutos después, el goleador nigeriano (cinco tantos en ocho encuentros) marcó el 0-2. Su cabezazo junto al poste fue definitivo. Tanto o más lo fue el contragolpe que condujo de un lado a otro del campo Kvaratskhelia, desbordante, asistente y decisivo también ese tanto.

Aún se asustó el Napoli, con el gol de Gabriel Strefezza (un error tremendo del portero Meret) que no subió al marcador por una mano previa. La vio el árbitro y la confirmó el VAR. Después, Rudi García dio descanso ya a Kvaratskhelia para el próximo desafío contra el Real Madrid, al que apunta el conjunto celeste en plena reacción. Una prueba de fuego. Antes, Gateano y Politano, de penalti, completaron la goleada en los instantes finales.