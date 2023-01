Napoli sigue ganando y no da ventajas en la Serie A de Italia

Líder destacado de la Serie A, el Napoli batió este sábado al Salernitana (2-0) y, beneficiado por la sanción de quince puntos impuesta al Juventus, su principal perseguidor, se coloca a doce del segundo, un Milan que todavía tiene que disputar su partido de eta jornada.

No falló el Nápoles en la complicada salida al Arechi de Salerno y sacó el máximo rédito de la sanción juventina que le coloca más lider todavía. La victoria puso el broche de oro a una primera vuelta con 50 puntos de 57 posibles, con solo una derrota. Casi impecable.



Parece que no tiene competencia este año el conjunto dirigido Luciano Spalletti desde el banquillo, que no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad histórica de devolver un ‘Scudetto’ a la ciudad sureña, que lo añora desde tiempos de Maradona.



Todas las piezas funcionan incluso cuando falta la nueva estrella georgiana, Kvicha Kvartaskhelia, todavía indispuesto por un proceso gripal. El mexicano Hirving Lozano ocupó su puesto en el once de gala napolitano que tuvo descanso en el batacazo copero ante un recién ascendido como el Cremonese.



Dominó desde el inicio el conjunto ‘partenopeo’, aunque de nuevo algo adormilado, falto de precisión y necesitado de esa energía contagiosa y peligro que genera ‘Kvara’ por el perfil zurdo. Sin embargo, el Nápoles cuenta con otro arma que esta temporada ha elevado su nivel respecto a la pasada: el nigeriano Victor Osimhen, que encontró el primer tanto del partido en los primeros compases, pero que no subió al marcador por un ligero fuera de juego.



Fue carburando poco a poco el Napoli hasta que, sobre la bocina del primer acto, obtuvo su recompensa. El capitán, el italiano Giovanni Di Lorenzo atacó al segundo palo el centro raso del camerunés Zambo Anguissa y, con un golpeo duro, arriba, certero, puso el 1-0.



Mantuvieron los visitantes el nivel exhibido en el final del primer tiempo y, con la energía del primer gol, no dieron tiempo a asentarse a un Salernitana que vio cómo en el 48, Osimhen sentenciaba el choque al aprovecharse del rechace del disparo de su compañero Elmas, que se topó con el palo, y definía a puerta vacía sin oposición.



Bajó el ritmo el Napoli con Lobotka comandando en el centro del campo, dominando los tiempos y manteniendo a raya a un Salernitana que a punto estuvo de abrir el partido tras un error en salida de balón del Nápoles, pero cuando funcionan todas las piezas poco se puede hacer.

Meret puso de manifiesto sus buenos reflejos y se inventó una estirada que, con la ayuda del poste, mantuvo la portería a cero y la tranquilidad para los minutos finales.



El Nápoles no baja el ritmo, sigue con el acelerador pisado y suma ya 50 puntos, a doce de un Milan que tiene la complicada visita al Estadio Olímpico de Roma, ante el Lazio, tras caer en la final de la Supercoppa ante el Inter.



El Salernitana, con Davide Nicola de nuevo en el banquillo tras ser readmitido como técnico dos días después de su destitución, suma su sexta jornada sin conocer la victoria y cae a la décimo sexta posición, todavía con un colchón de cuatro puntos respecto al descenso.