Nairo Quintana dio positivo para covid-19 y será baja en ‘O Gran Camiño’

El cafetero, que volvió este año a la competición profesional tras un año de inactividad, iba a iniciar su gira en Europa en la carrera gallega, pero después del Tour Colombia dio positivo en un test de coronavirus.

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Desde días anteriores ya me sentía bastante mal, había cogido una gripe. Cuando regresé a casa me relajé, me hice la prueba del covid-19 y salió positivo. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas”, explicó Quintana a través de las redes sociales.