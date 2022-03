Nadal alcanza los octavos de Indian Wells tras derrotar a Evans

El español Rafa Nadal se clasificó este lunes para los octavos de final del torneo de tenis de Indian Wells tras derrotar al británico Daniel Evans por 7-5 y 6-3, en una hora y 42 minutos.



El tenista español, que extendió así su excepcional racha de victorias en 2022 (17-0), se medirá en la siguiente ronda al ganador del cruce entre el estadounidense Reilly Opelka y el canadiense Denis Shapovalov.



Después de su épico estreno del sábado en Indian Wells ante el estadounidense Sebastian Korda, a quien remontó un 2-5 en contra en el tercer set para acabar venciendo por 6-2, 1-6 y 7-6(3), Nadal tuvo este lunes un partido algo más sencillo, aunque no exento de dificultades.



Nadal empezó el encuentro con algunas dudas, especialmente con su saque, y Evans, que ocupa el puesto número 29 del ránking de la ATP, lo aprovechó para romperle el servicio y situarse 1-2.



El británico se mostró muy agresivo y acertado en la red, pero Nadal empezó poco a poco entrar en calor, logró su primera rotura de saque y después la consolidó al servicio para empatar el encuentro: 4-4.



Evans no se vino abajo e incluso tuvo una bola de "break" con 5-5 que finalmente no llegó a concretar, un error que le salió caro ya que Nadal, con solvencia, acabó llevándose el primer y largo set (57 minutos) tras una inoportuna doble falta de su rival.



El viento ahora soplaba a favor de Nadal, quien comenzó el segundo set rompiendo el primer turno al saque de Evans y alcanzó un cómodo 3-0.



El partido, jugado al mediodía y bajo el duro sol del desierto californiano, se le estaba poniendo cuesta arriba a Evans, quien además echó a perder dos bolas de "break" con 3-1 que le habrían reenganchado al encuentro.



Frente a eso, Nadal sacó su versión más sólida y metió la directa para certificar su paso a los octavos de final.



Cuarto en la clasificación mundial, Nadal ha empezado el año a tope de revoluciones gracias a sus tres títulos en el Abierto de Australia, Melbourne y Acapulco.



En la vitrina de Nadal hay tres títulos de Indian Wells (2007, 2009, 2013), un torneo que está considerado por muchos como "el quinto Grand Slam" por su importancia en el circuito.



En el camino a su cuarto campeonato en el desierto californiano ya no aparece el nombre del ruso Daniil Medvedev, número 1 del ránking de la ATP y que en la mañana de este lunes tropezó de forma sorprendente ante al francés Gael Monfils (4-6, 6-3 y 6-1).



Con este resultado, Medvedev perderá la próxima semana el número 1 mundial en favor del serbio Novak Djokovic, que no está en Indian Wells y que tampoco jugará en Miami, por no estar vacunado contra el coronavirus.



Monfils, verdugo de Medvedev, se medirá en octavos de final al español Carlos Alcaraz, que derrotó con autoridad este lunes a su compatriota Roberto Bautista por 6-2 y 6-0.