Colombia es eliminada en octavos del Mundial de Rugby

Era muy complicado. La selección Colombia de Rugby femenino dijo adiós a la cita mundial es su primera presentación, en la cual le tocó enfrentarse a una potencia mundial como lo es Nueva Zelanda, la cual superó ampliamente al equipo nacional con un marcador final de 47-5.

Desde el comienzo del encuentro las neozelandesas inclinaron el juego hacia el campo contrario y ahogaron a las colombianas con una presión constante, la cual se tradujo en una diferencia de 26-0 en la primera parte.

What a moment for @fecorugby



Laura Mejia goes over the line to score Colombia's first try on their #RWC7s debut #HereToSevens pic.twitter.com/sNQu1hBgc5