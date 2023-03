El Mundial de Kitesurf fue para un ‘Bebé’

“No tengo palabras para describir lo que siento, tengo que darle las gracias a todas estas personas. Todos me han tratado como si fuese parte de su familia, eso me encanta mucho, espero volver siempre a Colombia. Que no solo sea para competir”, declaró a EL HERALDO.

Carlos Mario viajará a su natal Brasil para descansar un poco de lo que han sido estas dos primeras paradas, reencontrarse con su familia, y prepararse para la tercera salida que será en la isla de Sal, de Cabo Verde, del 17 al 25 de marzo de este año.