Mónica Henao vs. Paulina Ángel: dos amigas que se darán con todo en el ring

“Allá arriba en el ring somos muy profesionales. Casi la mayoría de las boxeadoras con las que yo he peleado las conozco y eso no tiene pues nada que ver. Todas queremos ganar, hemos trabajado duro para eso y sé que vamos a dar un gran espectáculo”, señaló la metense.

La joven paisa, así como Mónica, tampoco empezó a practicar boxeo por gusto, pero poco a poco se fue enamorando de este deporte.

“A mí no me gustaba. No es como que tuviera un ídolo o algo así, ni pensaba convertirme en boxeadora. Yo simplemente buscaba algo que hacer como para bajar de peso, estar activa, llegué al boxeo y con calma me llevaron. Esa misma calma fue que me hizo ir enamorando poco a poco y ese poco a poco creó algo tan firme como es lo que siento por este deporte y la pasión que tengo”, comentó Paulina.