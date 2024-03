LDU Quito, Universitario y Botafogo, rivales de Junior en Copa Libertadores

Así jugará Junior sus partidos en el Grupo D

Fecha 1: Botafogo vs. Junior (se jugará entre el 2 y 4 de abril)

Fecha 2: Junior vs. Universitario (entre el 9 y 11 de abril)

Fecha 3: Junior vs. LDU Quito (entre el 23 y 25 de abril)

Fecha 4: Universitario vs. Junior (entre el 7 y 9 de mayo)

Fecha 5: LDU Quito vs. Junior (entre el 14 y 16 de mayo)

Fecha 6: Junior vs. Botafogo (entre el 28 y 30 de mayo)

*Fechas y horarios por confirmar