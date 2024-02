Mindeporte Astrid Rodríguez presentó este jueves su carta de renuncia

Oficialmente, la ministra del Deporte Astrid Rodríguez presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro y reiteró su "deseo" de dejar el cargo a partir de este mismo jueves 15 de febrero.

En el documento, firmado por la saliente funcionaria y con fecha de este 15, se lee que "teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dimitir del cargo de Ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. (...) Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición".

Su renuncia, que solo hasta este jueves se hizo oficial, se da en el marco del regreso de las sesiones ordinarias del Congreso ,en las que se tenía previsto que se llevara a cabo el debate de moción de censura en su contra luego de que Barranquilla perdiera la sede de los Juegos Panamericanos.

Como se sabe, el senador David Luna, quien ha sido un de los principales congresistas que ha impulsado esta solicitud, insistió en que se debía agendar el debate para que Rodríguez saliera de la cartera, pero la funcionaria presentó su renuncia, al parecer, evitando esta diligencia.

De hecho en su cuenta de X, Luna mencionó: "A la Ministra del Deporte la tumbamos los 32 senadores que firmamos la moción de censura. Que se haya apartado del cargo a menos de 24 horas del regreso a sesiones del Congreso no es casualidad. ¡Colombia y Barranquilla se respetan! Mantendremos el debate para demostrar la verdad".

De acuerdo con lo expresado por la saliente ministra su renuncia es de carácter irrevocable y se haría efectiva desde este jueves. Sin embargo, se desconoce si el presidente Petro, quien se encuentra en Alemania, aceptó su dimisión.