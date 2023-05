Millonarios no prestará a Óscar Cortés para el Mundial sub-20

No es obligación por parte de los clubes prestar a sus jugadores para el Mundial sub-20, ya que el torneo no está en el calendario Fifa. Normalmente son los clubes europeos los que ponen trabas para ceder a sus jugadores, pero es atípico ver a un equipo colombiano en no darle la mano a la Selección en un torneo tan importante como este.

Óscar Cortés anotó tres tantos en el pasado Sudamericano sub-20 de Colombia, donde nuestro país logró la clasificación al Mundial de la categoría. El delantero terminó siendo la principal referencia en ataque de la Amarilla y era pieza clave del técnico Óscar Cárdenas para el torneo que se avecina en tierras argentinas.