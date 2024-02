¡El ‘Colibrí’ está volando alto! Anotó tres tantos en goleada de River

El colibrí está volando alto en el fútbol argentino. No perdona. Reconfirmó su racha anotadora con tres anotaciones en la victoria 5-0 de River Plate sobre Vélez Sarsfield, ayer en el estadio Monumental, que estuvo a reventar.

El colombiano, que viene recibiendo continuidad en la formación titular, por primera vez desde que el técnico del club millonario es Martín Demichelis, no defraudó la confianza que están depositando en él y estampó su firma en las redes de Vélez en tres oportunidades, a los 20, 31 y 55 minutos.

👨‍🏫 Jugada preparada, pase perfecto de Nacho y cabezazo goleador de @MiguelABorja9 ⚽️👏pic.twitter.com/9H1BwXWb9c — River Plate (@RiverPlate) February 4, 2024

“El primero fue el que más me gustó porque fue luchado, el defensa que me estaba marcando me seguía a todos lados, pero pude desmarcarme y anotar un gol”, declaró Borja a Espn.

Los tres tantos fueron de cabeza. El artillero cordobés ya suma cinco tantos en tres partidos en la actual temporada.

🎥 Asistencia de Barco y Borja en modo Borja: el tercero del Millonario frente a Vélez 💥pic.twitter.com/OuaNxgOeqD — River Plate (@RiverPlate) February 4, 2024

No es la primera vez que el ex-Junior consigue un hack-trick en su carrera deportiva.

“Muy agradecido con Dios por la victoria y por aportarle al equipo. Me tocó ir donde el árbitro a buscar la bola y a decirle que era mía”, dijo Borja haciendo alusión a la tradición de los futbolistas que se llevan el balón cuando conquistan un triplete.

“Ya había hecho un par con la selección Colombia sub-20, con Palmeiras y Atlético Nacional. Son momentos especiales, no siempre se marca de a tres. Estoy muy agradecido con Dios y con los compañeros”, expresó el ariete colombiano, quien cree que River ha tenido otros partidos igual de sobresalientes.

🎥 BORJA no para ⚽️⚽️⚽️



Hat-trick del Colibrí y 5-0 para el Millonario 💪pic.twitter.com/3fMqc1qAsc — River Plate (@RiverPlate) February 4, 2024

“Hay muchos partidos en los que el equipo no marcó cinco goles, pero jugó muy bien, como el mundo River lo exige”, afirmó.

Miguel Borja salió al minuto 66 en medio de una gran ovación de la enorme hinchada de River.

Las otras dianas fueron marcadas por Facundo Colidio, a los 6 y 45 minutos.