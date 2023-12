“No sé si será el mejor momento para venir a Junior, pero ahora estoy libre”

“Siempre ha sido mi sueño jugar en Junior, algo que he querido. Siempre he anhelado eso, mi familia también, todos como hinchas de Junior. Confió en Dios de que algún día se dará y si no se da es la decisión de él y siempre estaré preparado para una oportunidad”, manifestó luego de terminar un partido en el barrio La Playa organizado por el ecuatoriano Carlos Gruezo, que sirvió para inaugurar su escuela de fútbol en la capital atlanticense, Golden Star

El futbolista, que quedó libre de Los Angeles Galaxy de la MLS, dijo que no sabe si es el mejor momento para estar en el onceno currambero, pero que ahora está libre y sería más fácil todo.