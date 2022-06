“Mi momento favorito fue eliminar al Barcelona y ganar la Champions”: Mané

Sadio Mané, ya jugador del Bayern de Múnich, confirmó que su momento favorito como futbolista del Liverpool fue eliminar al Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones en 2019.

El futbolista senegalés ha sido traspasado del Liverpool al Bayern, en una operación valorada en 36 millones de euros y con un contrato firmado hasta el 30 de junio de 2025. Mané, de 30 años, concedió una última entrevista al Liverpool para despedirse del club y de los aficionados y en ella escogió su momento favorito como 'Red'.

"Es una pregunta fácil, no difícil. El primer momento que escogería fue la semifinal de 2019 cuando eliminamos al Barcelona. Fue increíble. También lo fue cuando ganamos la Champions League. Son los mejores momentos de mi carrera, los que siempre quedarán en mi memoria", dijo el punta africano, que también habló de su pase al Bayern.

"Para mí va a ser muy extraño no ser ya jugador del Liverpool, después de seis años en Anfield. He pasado grandes momentos, momentos inolvidables y desde mi primer día he disfrutado mucho aquí. Entrenando, jugando delante de este público", explicó Mané.