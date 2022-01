“Mi actualidad es buena”: Juan Fernando Quintero

No está sin ritmo. No se encuentra sin distancia ni sin fútbol. No se pasó de kilos, no necesita ponerse a tono físicamente. Juan Fernando Quintero se siente motivado y listo para aportar todo su talento a la selección Colombia en el amistoso contra Honduras, este domingo desde las 5 p.m., en el estadio Lockhart, de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos), y en los próximos partidos de Eliminatoria al Mundial de Catar frente a Perú (el 28 de enero en Barranquilla, a las 4 p.m.) y Argentina (el 1 de febrero en Córdoba, a las 6:30 p.m.).

“Tengo ritmo. Jugué en China hasta el 4 de enero. Mi actualidad es buena pensando en este partido (ante Honduras) y en lo que se viene”, aseguró Quintero en una rueda de prensa virtual concedida este viernes desde territorio norteamericano.