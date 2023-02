Messi, Mbappé y Verrati entrenan con normalidad y estarán ante el Bayern

El francés Kylian Mbappé, el argentino Lionel Messi y el italiano Marco Verratti participaron este lunes en el entrenamiento del París Saint-Germain un día antes del duelo de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y entran en la lista de convocados.



Mbappé, Messi y Verratti participaron en la primera parte de la sesión en la ciudad deportiva del club en Saint-Germain-en-Laye, la que era accesible a los periodistas.



Mbappé se entrenó con el grupo por segundo día consecutivo, pese a que inicialmente los médicos le habían augurado una ausencia de tres semanas en la lesión que sufrió el pasado 1 de febrero.



Su presencia ante el Bayern no está asegurada porque supondría acelerar los tiempos de recuperación y el entrenador adelantó que no correrían riesgos con él.



El máximo goleador del equipo figura en la lista de convocados, pero posiblemente empezará el duelo en el banquillo.



Aunque el jugador ya ha efectuado carreras con sus compañeros y no parece resentirse de la lesión, hay riesgo de recaída, lo que puede animar al técnico a ser prudente con toda la temporada por delante.



Pero el atacante estará en el banquillo y puede saltar como revulsivo si el duelo se le pone cuesta arriba al equipo francés.



Messi, por su parte, estuvo ausente en el partido del pasado sábado contra el Mónaco y tampoco se entrenó el domingo, tal y como estaba previsto, para cuidar los problemas en los isquios que sufrió el pasado miércoles en el duelo copero contra el Olympique de Marsella.



El argentino sí parece que estará a disposición e Galtier para medirse al Bayern y entrar en el once inicial.



Lo mismo sucede con Verratti, que tampoco jugó contra el Mónaco pero ya se entrenó con el grupo este domingo, lo que hace pensar que será de nuevo el patrón del centro del campo para el decisivo duelo contra el Bayern.