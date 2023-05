Melgar 0, Nacional 1: triunfo agónico para los antioqueños en Perú

Melgar cayó este miércoles en casa por 0-1 en la cuarta jornada de la Copa Libertadores ante Atlético Nacional, que jugó gran parte del partido con diez hombres y ahora, con 10 puntos de 12 posibles, tiene en la mano la clasificación a los octavos de final.



Un gol de cabeza del colombiano Danovis Banguero a dos minutos del final decidió el partido del grupo H a favor de los de Medellín, que resistieron con uno menos durante casi toda la segunda parte.



Tras la agónica victoria en el tiempo de alargue ante el bicampeón de Perú y líder en solitario del Torneo Apertura, Alianza Lima, el pasado fin de semana, el técnico Mariano Soso repitió, a excepción de un cambio en la zaga, el mismo once en el Estadio Nacional de la UNSA de Arequipa.



Los colombianos salieron a dominar el esférico y frenar el ímpetu del ‘León del Sur’, que apostó por el juego rápido y dinámico para hacer valer la localía.



Pese a la buena disposición del Melgar y su dominio de las ocasiones, el Atlético Nacional consiguió que el marcador no se moviera en todo el primer tiempo.



La acción y la emoción quedaron reservadas para los segundos 45 minutos.



Sin cambios durante el descanso en ninguno de los dos conjuntos, el Melgar saltó con un bloque bajo y un planteamiento más conservador que permitió al conjunto verdolaga crear un par de buenas ocasiones en el reinicio del partido.



Todo cambió en el minuto 50, con la expulsión del lateral colombiano Jhon Solís, a quien la árbitra brasileña Edina Alves mostró la segunda amarilla por perder tiempo al ir a sacar de banda.



En el minuto 59 y tras varios acercamientos, el extremo argentino Cristian Bordacahar estrelló en un disparo cruzado a botepronto el balón contra el poste del Atlético Nacional.



La buena actuación de la zaga visitante evitó que Melgar se adelantará y dio lugar a puntuales contraataques de los eléctricos delanteros verdes.



El coraje y la rebeldía del Atlético Nacional puso en aprietos al Melgar en los últimos instantes del encuentro.



A cinco minutos del final, una gran cabalgada del atacante colombiano Óscar Pera enmudeció al estadio, que celebró la parada del meta arequipeño



Ya en el minuto 88, el defensa Danovis Banguero cabeceó al fondo de la redes y desde el borde del área pequeña un buen saque de esquina para adelantar al Atlético Nacional.



El martillazo de Banguero, que saltó libre de marca, fue, por la potencia que le imprimió, inapelable para el portero peruano.



Los dos veces campeones de la Copa Libertadores resistieron durante el tiempo de alargue para hacer bueno el gol in extremis y llevarse los tres puntos de Arequipa, que les mantienen como punteros del Grupo H y prácticamente certifican su pase de ronda.



Los arequipeños recibirán en la quinta jornada al Patronato de Argentina que, con un partido menos y dos puntos por encima, lucharán por sus últimas opciones para clasificar como terceros de grupo a la Copa Sudamericana.



Mientras tanto, Nacional viajará a Asunción para, ante Olimpia, intentar certificar su pase a la siguiente ronda de la Libertadores.