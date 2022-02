Melany Suárez, ‘la Rayito’ del BMX en el Atlántico

Para destacar en el mundo del BMX se debe tener ganas, aptitudes y disciplina, debido a que mantener la condición física y atlética no es tarea fácil.

Así lo vive Melany, quien a sus 13 años ya lleva una dieta exigente para poder mantener su rendimiento en las pistas. Incluso así, llega el momento en el que siente algo de cansancio, sin embargo, no se deja opacar por esto y continúa adelante con sus pruebas.

Eso sí, de vez en cuando ‘peca’ en la alimentación. En medio de su rutina de entrenamientos en la entrevista con EL HERALDO, la bicicrocista, quien ya estaba algo cansada no se resistió a un vaso de gaseosa, algo que toma muy pocas veces, por eso su mamá dijo entre risas: “está pecando un poco”.

No obstante, esto no le impide volar en la bicicleta. Pero para hacerlo aprovecha al máximo su mejor cualidad, su salto, ese que hace en casi todas las curvas y a los que no les tiene miedo, aun cuando ya se ha hecho varios raspones, aunque esos fueron al principio de su carrera.

“A mí me gusta mucho la técnica, más el salto. Algunas personas no saltan bien, pero afortunadamente yo, a temprana a edad, lo sé hacer muy bien. Mi entrenador me dice que cuando ya esté en categorías más avanzadas tendré esa ventaja sobre el resto”, relató Suárez.

“Temor nunca tengo. Solo me doy la bendición para estar más cerca de Dios y que él me acompañe más en mis saltos. Me he caído varias veces, me han salido raspones y todo, pero sí tengo tiempo sin eso”, complementó.