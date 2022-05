“Me quedan ocho jugadores delante para ser el mejor del mundo”: Alcaraz

Carlos Alcaraz, el primer jugador menor de veinte años en ganar en tierra consecutivamente a Rafael Nadal y Novak Djokovic, no se considera el mejor tenista del momento y recordó que aún tiene a ocho jugadores por delante para llegar a ser el mejor.

Alcaraz, noveno del mundo aunque el lunes aparecerá como el sexto clasificado en el ránking ATP, disputará la final del Mutua Madrid Open para lograr su segundo título Masters 1000.

"No voy a decir que soy yo el mejor. Me quedan ocho jugadores por delante para ser el mejor del mundo", dijo Alcaraz. "El mejor del mundo es Djokovic porque es el uno en la clasificación pero ambos (junto a Nadal) son de los mejores de la historia y no sé quién decirte quién es mejor".

El tenista murciano se mostró feliz tras su pase a la final después de derrotar a Djokovic y Nadal. Un día detrás de otro. "Es espectacular. ahora estoy muy contento de jugar estos partidos de ganar a Rafa y al número uno del mundo y me da mucha confianza de cara a la final del domingo".

Alcaraz explicó sus victorias. "Tácticamente, para ganar a Rafa hay que tener muy buen revés, ser agresivo. Si les dejas que dominen te van a fundir. El jueves hice bien en ir para adelante y ser agresivo. Y, sobre todo, con el revés donde él Rafa te ataca y esa fue una de las claves. En esta ocasión, contra Djokovic, he sido constante todo el partido. Se trataba de ser agresivo, en momentos he sido lineal, he ido a por ello. Las oportunidades las aproveché al máximo. La clave ha sido ser constante y agresivo todo el partido".

El jugador de El Palmar disfruta del éxito. "Al final las buenas victorias sin pasarse hay que disfrutarlas. Con mi equipo y familia tendremos un rato para divertirnos y disfrutar del momento pero el domingo juego la final de un gran torneo y quiero estar lo mejor posible".

Alcaraz no se desmoronó a pesar de perder el primer set. "Había sido un primer set igualado, había estado cerca y sabía e iba tener mis oportunidades. Luego, todo podía pasar. Al terminar el primer set pensé que había que seguir porque iba a tener mis oportunidades".

En el 'tie break' no pensó nunca en ser conservador. Todo lo contrario. "Es lo que marca la diferencia en los grandes jugadores y quiero diferenciarme también en que en esos momentos lo que quiero ir a por el partido. Salir con la sensación de haber ido a por el partido pase lo que pase", apuntó el español, que reconoció que vive uno de los mejores días de su vida.

"Es uno de los mejores días de mi vida. Seguramente dentro de un tiempo o el domingo mismo pueda decir que es el mejor día de mi vida", dijo Alcaraz que se siente preparado para luchar por cualquier título.

"Te diría que estoy preparado para competir contra los mejores en todos los torneos y todas las superficies aunque un Grand Slam es diferente al ser a cinco sets. Pero estoy preparado. Los mejores llevan tanto tiempo ganando porque son largos y están hechos de otra pasta", indicó Alcaraz.