“La soberbia no es buena”: Arzuaga a Ríos por mensaje a hinchada de Junior

Ante la repercusión de este mensaje, que incluso desencadenó un debate sobre regionalismo entre periodistas, Martín Arzuaga, exjugador del Junior, respondió a Ríos, instándolo a reflexionar sobre sus palabras.

"El jugador debe centrarse en hacer las cosas bien para ser llamado por un club GRANDE. Actitudes como estas pueden cerrar puertas. Piensa, hijo, la soberbia no es una buena consejera. Con el respeto que merecen las instituciones, no has estado en un club grande".

Hasta el momento, Ríos, quien ha jugado tanto en el Deportivo Pereira como en el Deportes Tolima, no ha respondido a la crítica del exfutbolista.