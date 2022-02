María Camila Osorio afirmó que en Sudamérica faltan más torneos femeninos

La colombiana María Camila Osorio lamentó este viernes la falta en Sudamérica de torneos de la Asociación Femenina de Tenis (WTA) que ayude a las jugadoras a competir y crecer en la clasificación mundial.

"A nosotras nos faltan torneos WTA para crecer. Ves el ATP y ellos tienen hasta cinco torneos. Sólo aquí en México encuentras torneos donde puedes competir, pero en Sudamérica es difícil", dijo Osorio luego de ser eliminada en el Abierto de Zapopan.

La colombiana, cuarta favorita del certamen, cayó en cuartos de final ante la rusa Anna Kalinskaya por 6-4 y 6-1.

La mejor latinoamericana en la lista de la WTA, de 20 años, ocupa el puesto 45. Pese a lamentar la falta de competencias, elogió la mejoría que han evidenciado las tenistas sudamericanas.

"Poco a poco salen más chicas, pero hay que decir que para nosotras es más duro sobresalir, a pesar de eso ahí vamos, poco a poco vamos teniendo más presencia", expresó.

Osorio recordó que en el calendario de la WTA 2022 en Latinoamérica aparecen los torneos de Zapopan y Monterrey, en México, y en Sudamérica sólo el de Bogotá.

Situación que cambia en la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) que cuenta con torneos en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires; el de Brasil en Río de Janeiro; uno más en Santiago de Chile más los de México en Acapulco y Los Cabos.

Osorio también explicó que su estado físico no fue el óptimo en su eliminación en el Abierto de Zapopan ante Kalinskaya, situación que empezó sufrir al final del primer set.

"No sé qué me pasó, me sentí algo débil; me hidraté, pero durante el partido ya no logré estar al 100, no me sentía muy apta, pero quise terminar, y reconozco que Anna me ganó bien", aceptó.

La colombiana confesó que a pesar de la derrota se va con el deseo de regresar en la siguiente edición de este torneo.

"Me encantaría volver, me gusta mucho México. En el torneo me hicieron sentir muy querida, me animaron mucho. Fue una bendición haber estado aquí y haber llegado a cuartos de final", concluyó.