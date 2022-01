El ex campeón de Moto GP que se contagió a propósito de coronavirus

El italiano Marco Melandri, expiloto de MotoGp y campeón en categoría 250 cc en 2002, aseguró esta mañana que se contagió "voluntariamente" con el coronavirus porque necesitaba el certificado sanitario para trabajar y no consideraba la vacuna "una buena alternativa".

"Me contagié con el coronavirus porque traté de hacerlo y, contrariamente a mucha gente vacunada, me costó tremendamente lograr contagiarme", dijo Melandri en una entrevista al diario italiano "Mowmag", propiedad del grupo "AM Network".

"Lo hice voluntariamente para cumplir con las reglas (de gestión de la pandemia vigentes en Italia) y no ha sido fácil. Me contagié por necesidad, porque tenía que trabajar y no consideraba la vacuna una buena alternativa", agregó el piloto italiano.

Y es que en Italia si una persona tiene covid no puede vacunarse hasta los 3 meses del alta y recibe un certificado sanitario, conocido también como "green pass" por ese tiempo. Se considera que en ese período un paciente no puede vacunarse por recomendaciones médicas, aunque el permiso es provisorio y, una vez cumplido el tiempo, se lo retiran.