¡Luz verde! La Maratón de Barranquilla se corre este domingo

“Barranquilla, como siempre hemos dicho, es una ciudad de eventos importantes. Estamos contentos de organizar esta cita atlética que será de gran impacto para la ciudad. El atletismo es la base de todos los deportes y con estas iniciativas queremos masificar una disciplina que nos seguirá dando muchas alegrías. Entre otras cosas, estamos revisando si se construye un nuevo estadio de atletismo para los próximos Juegos Panamericanos para seguir con el crecimiento que esperamos”, comentó el Secretario de Recreación y Deportes, Gabriel Berdugo, quien además confirmó que estará participando por la distancia de 10k.

La primera salida para este domingo será para los corredores de 21k, a las 5:15 a.m., donde se espera un promedio de tiempo de tres horas. Luego, a las 5:30 a.m., los participantes para 10k y finalmente todos los que correrán para 5k tendrá su inicio desde las 6:00 a.m.