“El primer gol de ellas nos descuadró un poco”: Manuela Vanegas

“Creo que el primer gol no lo esperábamos. Marcamos de primero y faltaba poco para que terminara la primera parte, y ese gol nos descuadró un poco. En la segunda parte intentamos salir muy firmes, pero llega el segundo de ellas muy pronto. Aun así, esta Selección lo intenta hasta el final. Tuvimos ocasiones de gol en los últimos minutos, pero bueno, no entró. Estoy muy orgullosa del trabajo del equipo y, en lo personal, me voy con la cabeza en alto por lo que hicimos”, afirmó.

Pese a que Colombia deja una buena imagen, sin duda hay cosas para mejorar. Manuela hace un trabajo de autocrítica, porque, según ella, son esos análisis los más valiosos para “aprender” y “mejorar”.

“Hay cosas para cuestionar, pequeños errores que tuvimos y que al final nos pasaron factura. Acá hay autocrítica cuando ganas y cuando pierdes, claro que muchas veces las victorias maquillan un poco las cosas, pero ahí está. Sin autocrítica no aprendemos y no mejoramos, y esta Selección lo que es mejorar para es seguir avanzando”, dijo.