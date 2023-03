Macnelly Torres defendió a Jarlan Barrera por su situación en Nacional

Salió en defensa de su posición. Para Macnelly Torres el hecho de que Jarlan Barrera no juegue en Nacional porque está en “reacondicionamiento físico”, según lo expresó el club, es algo bastante “raro”, puesto que para él a esta altura del campeonato no es para que sucedan estas cosas.

Es por eso que el exjugador habló de esta situación que vive el samario y dejó en el aire que puede existir una mala relación entre el volante y el entrenador brasileño Paulo Autuori.

“Van 60 días y el reporte médico que dan es que están en reacondicionamiento físico. Yo no sé. Ya uno empieza a pensar en otras cosas. Ya esto puede ser un tema más de entrenador, de decisión técnica. Tal vez al técnico no le gusta, o no lo ve acto, o su rendimiento, algo tiene que pasar”, comentó el exdeportista en el VBar, de Caracol Radio.

El exfutbolista de la selección Colombia dijo que es consciente de que al oriundo de Santa Marta le falta consistencia, pero aseguró que es uno de los jugadores distintos que tiene el club.

“Uno que tuvo tantos años metido ahí y sabe que si estamos ya en febrero y la pretemporada comenzó el dos de enero no puedes estar hablando de reacondicionamiento físico. Esperemos que sea un tema para bien de Nacional. A veces a Jarlan le falta consistencia en su juego, pero le da cosas distintas al equipo, con sus pases filtrados y todo. Dorlan lo hace bien, pero no es su posición natural y yo pienso que Jarlan lo puede hacer bien”, apuntó el barranquillero.

Las palabras de Macnelly Torres defendiendo a Jarlan Barrera se dan después de que el futbolista, que jugó en Junior, no vio acción en la victoria 3-1 del conjunto antioqueño, el pasado lunes, en el estadio Atanasio Girardot, ante el Atlético Huila.