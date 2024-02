Luis Muriel habría completado su firma con el Orlando City de la MLS

Romano informó este miércoles que el acuedo ya estaba adelantando, pero este jueves 8 de febrero trinó que el delantaro de 32 años ya firmó contrato y que la transferencia fue de 2 millones de euros.

"Luis Muriel a la ciudad de Orlando, ¡allá vamos! El acuerdo se completó cuando se firmaron los documentos para que el delantero colombiano se uniera a la MLS. Transferencia permanente con efecto inmediato para Muriel, dejando a Atalanta por una tarifa de alrededor de € 2m. Muriel viajará pronto para recibir atención médica", se lee en el trino del periodista italiano.

🚨🟣 Luis Muriel to Orlando City, here we go! Deal completed as documents have been signed for Colombian striker to join MLS side.



Permanent transfer with immediate effect for Muriel, leaving Atalanta for fee around €2m.



Muriel will travel for medical soon. 🇨🇴🇺🇸 pic.twitter.com/xBSVcroZas