Muriel sería rival de Messi en la MLS: cerca de firmar por el Orlando City

“Atalanta recibirá una tarifa de un millón de euros, Muriel ya aceptó la propuesta y el contrato tendrá una vigencia potencial de tres años en total”, informó Romano, quien aseguró que solo faltan ultimar detalles mínimos en el contrato.

El Orlando City es el clásico rival del Inter Miami, equipo donde actúa el argentino Lionel Messi junto a sus amigos Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Muriel estaría bajo las órdenes del técnico colombiano Óscar Pareja y tendrá como compañero de equipo a su compatriota Iván Angulo.

