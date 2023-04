“El futbolista colombiano no tiene disciplina y es muy sobrador”: Montoya

Montoya, quien ganó la Libertadores con el Once Caldas en 2004 indicó que “hay que analizar qué está pasando con equipos como Once Caldas, Junior o Deportivo Cali. Esto es de compromiso, de disciplina. Si tengo más, luego tengo que demostrar más. Cuando enfrentamos en Selección a Venezuela pensamos que ganamos pero contra Brasil y Argentina nos gusta correr. No hemos ganado nada a nivel de Sudamérica".

Insistió en que el futbolista colombiano tiene que entender que más allá del juego, el fútbol es su profesión y debe dedicarse 100% a él.

"Pienso que hay falta de compromiso, el jugador colombiano tiene que entender que el fútbol es una profesión, que debe entrenarse bien. Tiene que aprender a descansar bien y alimentarse bien porque esto es una profesión. Es el sustento de la vida de cada uno. El fútbol, cuando uno lo elige como profesión, se dedica al 100% o no se dedica. Creo que eso le falta al futbolista colombiano. Si soy un extremo, debo ponerme a ver videos de lo que hacen los extremos para nutrirme más y para que cada día mi fútbol esté mejor", dijo.