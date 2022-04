Luis Díaz y el Liverpool se juegan la Premier ante el Manchester City

Llegó el momento. Este es el partido que todos han estado esperando desde que el Liverpool recortó más de 10 puntos de diferencia con el Manchester City, dejando la diferencia solo en una unidad entre ambos oncenos.

Liverpool y Manchester City, segundo y primero de la Premier League, respectivamente, se enfrentarán este domingo a partir de las 10:30 a.m., hora colombiana, en el duelo que puede decidir al futuro campeón del torneo inglés.

El partido es para alquilar balcón. De un lado está Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden, entre otros, contra un cuadro de Anfield que tiene a Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino y el colombiano Luis Fernando Díaz, quien viene de ser la gran figura en la victoria 3-1 ante el Benfica en Portugal por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Los ‘Sky Blues’, que serán los que oficien como local, no vienen atravesando su mejor momento futbolístico y ya han cedido puntos importantes en casa, como contra Tottenham, con el que terminaron perdiendo 3-2. Aunque vienen de vencer –muy ajustadamente- 1-0 al Atlético de Madrid, que se dedicó a defender y por poco logra sacar el cero de Inglaterra.

Con todas las dudas que puede traer consigo mismo el City no deja de ser el líder del campeonato de la primera división de Inglaterra desde hace muchas fechas y que, de no ser por un racha en la que empató con Crystal Palace y perdió con los londinenses, habría llegado con una ventaja mucho mayor en cuanto a puntos y no estaría en juego su liderato por primera vez después de varios meses.

Y esa incertidumbre futbolística por la que pasan los del Manchester contrarresta con el estado de forma del Liverpool, equipo que no ha perdido en lo que va del año por la Premier y que su única derrota fue 1-0 como local ante Inter por la revancha de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Para poder hacerle daño a un equipo que sabe de memoria a lo que juega desde que llegó Josep Guardiola al banco técnico, el alemán Jürgen Klopp, de quien el español dijo es su “mayor rival”, apostará por lo mejor de su nómina, la cual tiene a disposición para encarar este determinante partido.

Con la Copa de la Liga de Inglaterra en el bolsillo, en semifinales de la FA Cup aseguradas y con medio tiquete a las semifinales de la Champions listo, los ‘Reds’ no se guardarán nada y pondrán lo mejor de su repertorio para imponer sus condiciones y llevarse los tres puntos que lo pongan como el líder del campeonato en solitario por dos unidades de ventaja sobre su rival.

El ataque de los de Anfield aún es un misterio, o más bien los acompañantes de Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah, quienes parecen piezas fijas para este cotejo –ambos salieron reemplazados en el segundo tiempo contra Benfica- y tres jugadores lucharán por un lugar en la formación titular.

Entre esos está Luis Fernando Díaz Marulanda, el fichaje estelar del Liverpool en el mercado invernal, el brasileño Roberto Firminio, quien después de su lesión ha perdido mucho terreno y el portugués Diogo Jota. El lugar parece que se lo disputan con más fuerza el colombiano y el luso, que han tenido destacadas actuaciones en los últimos compromisos.

Sin importar si es titular o no (ojalá y sí lo sea) ‘Luchito’ de seguro verá minutos ante el City, rival al que le marcó un golazo en la edición anterior de la Champions cuando aún vestía la camiseta del Porto. En esa ocasión dejó a varios rivales en el camino y definió a ras de piso, dejando sin respuestas a Ederson. Esta vez, en el mismo estadio (Eitham Stadium) el guajiro espera volver a dejar su marca en el partido y ayudar a su equipo a conseguir el tan anhelado triunfo que lo deje en solitario como líder.

Todo está dicho, el plato futbolero está asegurado y los aficionados de seguro disfrutarán de uno de los mejores partidos que se pueden observar en el mundo hoy en día, entre dos de los dos mejores equipos que hay en forma. Manchester City y Liverpool se enfrentan hoy a partir de las 10:30 a.m., hora colombiana. Transmite Espn.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson; Cancelo, Laporte, Stones, Aké; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Sterling, Silva y Mahrez.

DT: Pep Guardiola.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Keita; Salah, Mané y Díaz.

DT: Jürgen Klopp.