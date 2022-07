Luis Díaz se presenta a la pretemporada del Liverpool

Se acabó el más que merecido descanso que tuvo. Luis Fernando Díaz Marulanda puso oficialmente en marcha su temporada 2022/2023, la cual será la primera que tenga completa como jugador del Liverpool de Inglaterra, equipo al que llegó a finales de enero procedente del Porto de Portugal.

El extremo guajiro, que disfrutó de varios días de descanso en Barranquilla y en Barrancas, La Guajira, llegó este lunes a suelo inglés y de inmediato se puso los cortos para presentarse al primer día de pretemporada con los ‘Reds’, que nuevamente intentarán ganar todos los títulos en disputa, con la Premier League y la Liga de Campeones de Europa como los grandes objetivos.

El hombre de la selección Colombia arribó al AXA Training Centre (Centro de Formación), lugar al que fueron citados todos los futbolistas del conjunto de Anfield para realizarse exámenes y tener sus primeros ejercicios.

‘Luchito’ ingresó al sitio, se saludó con integrantes del cuerpo técnico y algunos de sus compañeros y empezó a hacer trabajos. Estuvo un tiempo sobre la bicicleta y después pasó a hacer actividades con la banda elástica. En este primer día de trabajos ni él ni ningún compañero saltó al campo de juego, todos se quedaron en el gimnasio del club.

Como llegó con una ropa en el que no se veía el número ni en la camiseta ni en la pantaloneta, se desconoce aún si el colombiano cambiará su dorsal para el ‘10’ ahora que está vacante por la ida del senegalés Sadio Mané al Bayern Múnich, o si seguirá con el ‘23’ en su espalda.

‘Lucho’, que el domingo tuvo un encuentro con los atlanticenses Rafael Santos Borré y Luis Fernando Muriel en el aeropuerto de Bogotá antes de que todos viajaran a Europa para unirse a sus equipos (Eintracht de Alemania y Atalanta de Italia), en sus días de descanso se le vio entrenando algunas veces en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, lugar en el que practicó con Junior.

El primer partido amistoso que tendrá el cuadro ‘Red’ será el próximo 12 de julio contra Manchester United. El 15 del mismo mes enfrentará al Crystal Palace en otro juego como preparación, pero en condición de local. Visitará al RB Leipzig en Alemania el 21 y cerrará la tanda de preparativos ante Salzburgo el 27 de julio.

