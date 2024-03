Luis Díaz saldría del Liverpool “este verano”, según la prensa británica

"El resultado relacionado con Salah en particular influirá en el futuro del as colombiano Díaz, de 27 años", indicó 'The Sun', recordando que 'Lucho' tuvo "problemas" de rendimiento "en la primera mitad de la temporada, incluso antes de que sus padres fueran secuestrados en su tierra natal".

En ese sentido, se informó que varios clubes españoles han mostrado interés en el guajiro, uno de esos habría sido el Barcelona, cuya oferta consistía en un intercambio entre Díaz y Raphinha.